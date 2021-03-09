В Алматы усилят контроль за соблюдением карантинных мер

С 1 марта мониторинговыми группами проверено около 800 объектов, в 67 из них были выявлены нарушения карантинных мер. По факту выявленных нарушений составлено более 100 административных протоколов.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с Главным государственным санитарным врачом города, руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбеком Бекшиным провел онлайн-совещание с участием руководителей управлений общественного здоровья, предпринимательства и инвестиций, городской мобильности, туризма и акиматов районов города, сообщает zakon.kz.

В совещании также приняли участие представители Департамента полиции, алматинского отделения государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте, Международного аэропорта города Алматы, Палаты предпринимателей "Атамекен".

Главная цель — обсудить вопросы текущей работы по контролю за соблюдением карантинных мер в городе с учетом проведенного анализа деятельности мониторинговых групп и осложнения эпидемиологической ситуации в городе.

Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на недоработки в области оперативного выявления и пресечения фактов нарушения карантинных мер. Заслушано руководство Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского районов. В Бостандыкском и Медеуском районах на фоне роста заражений поручено увеличить количество мониторинговых групп.

Всего с 1 марта мониторинговыми группами проверено около 800 объектов, в 67 из них были выявлены нарушения карантинных мер. По факту выявленных нарушений составлено более 100 административных протоколов на юридические и физические лица на сумму более 8,2 млн тенге. За систематическое нарушение карантинных мер передано в суд 9 материалов (лаунж-бар "Мята", бар "Мята", караоке-клуба "Поем", кафе "Лейла", лото-клуб ИП ТОПАЗ, игровой клуб Avangard, бар Bacha, ресторан (банкетный зал) Baqsarai, ИП Зияева).

Согласно данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, коэффициент R (репрезентативность заражения) — свыше 1 и показатель заболеваемости за последние 7 дней составил 47,5 на 100 тысяч населения. 23% новых случаев приходятся на ТРЦ и торговые дома, 22% — на общественный транспорт.

Отдельное внимание было уделено контролю за соблюдением санитарных норм на территории Международного аэропорта города Алматы. 6 марта т.г. 517 человек, прибывших международными рейсами, были без справок о проведенном ПЦР; в ночь с 8 на 9 марта прибыли более 200 пассажиров без справок.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений по усилению работы, в особенности в отношении злостных нарушителей.

Субъектам предпринимательства в период пандемии для безопасности посетителей и персонала необходимо обеспечить соблюдение эпидемиологических требований — это термометрия, социальная дистанция и масочный режим, сменяемость средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличие санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, вентиляция и проветривание помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города проявить ответственность — строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию в 1,5-2 метра и по возможности воздержаться от посещения мест скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения COVID-19.

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