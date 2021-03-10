В Греции назвали дату, когда страна откроется для туристов

Страна планирует принимать туристов не только из стран Евросоюза, но и из других стран, в том числе из стран СНГ.

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна может с 14 мая начать принимать туристов, сообщает zakon.kz.

Как передает Афинское агентство новостей АМНА, Греция планирует принимать туристов не только из стран Евросоюза, но и из других стран, в том числе из стран СНГ.

По словам министра, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без исключений распространяться на гостей страны.

Обращаясь к тем, кто планирует посетить страну, министр сообщил, что туристы должны будут пройти вакцинацию, иметь антитела к коронавирусу или отрицательный результат теста на COVID-19.

Кроме того, путешественников могут направить на выборочную проверку, для нее будет использоваться экспресс-тест, и изоляции в ожидании результатов анализов не потребуется. Все расходы понесут местные власти, для иностранных гостей дополнительных трат не будет.

До 14 мая Греция может в "пилотном режиме" открыться для стран ЕС, а также тех государств, которые активно проводят вакцинацию, например для Израиля, добавил Теохарис.

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