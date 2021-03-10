Илон Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship 10 после посадки

По словам главы SpaceX, взрыв произошел из-за утечки гелия.

Утечка гелия в двигатель при приземлении стала причиной взрыва прототипа предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship американской компании SpaceX, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как объяснил во вторник в Twitter основатель компании Илон Маск, из-за этой неисправности при посадке на платформу были сломаны опоры корабля, повреждения получила оболочка аппарата.

Двигателю SN10 не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и части нижней части оболочки, - говорится в сообщении. Маск отметил, что с учетом этого опыта в прототип SN11 будет внесен ряд изменений.

На прошлой неделе SpaceX смогла вертикально посадить Starship SN10 после того, как он поднялся на высоту 10 км, однако при приземлении часть корпуса корабля была охвачена пламенем. Его удалось потушить, однако примерно через восемь минут после посадки, когда огня уже не было видно, корабль взорвался.

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