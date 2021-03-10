Хакеры заявили о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения по всему миру

Хакеры теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.

Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Блумберг, основанная в 2016 году компания Verkada занимается продажей камер видеонаблюдения, которыми клиенты могут управлять через интернет.

Сообщается, что хакеры взломали камеры в компаниях Tesla и Cloudflare, в женских клиниках, психиатрических больницах, а также в офисах самой компании-производителе камер Verkada.

Хакеры, по данным агентства, теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.

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