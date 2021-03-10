Впервые за 16 лет Роналду не забил ни одного мяча в плей-офф ЛЧ

С португальцем такое произошло впервые с 2005 года.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не забил в плей-офф Лили чемпионов-2020/21, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

В нынешнем сезоне за два матча плей-офф, в которых "Ювентус" сыграл с португальским "Порту", 36-летний форвард не сумел забить. Туринская команда уступив по сумме двух матчей завершила выступления на турнире.

С португальцем такое произошло впервые с 2005 года. В сезоне-2004/05 в составе "Манчестер Юнайтед" он выходил на поле в двух матчах, но не забил.

В сезоне-2005/06 Роналду не играл в плей-офф. А во всех последующих сезонах – с 2006/07 по 2019/20 – он забивал в матчах на вылет.

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