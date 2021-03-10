Пациент больницы в ВКО пытался выброситься из окна

Мужчина вел себя агрессивно, пытаясь ударить сотрудника УИС.

Попытку суицида в больнице Усть-Каменогорска помог предотвратить сотрудник городского следственного изолятора, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz"

Сотрудники отдела режима и охраны следственного изолятора УИС Мади Оразамбаев и Ержигит Бахтияров заступили на службу в городскую больницу.

Ближе к 23 часам ночи к ним за помощью обратилась медсестра, объяснив, что в соседней палате находится человек, который пытается покончить жизнь самоубийством.

Мади сразу же направился в палату, где пациент намеревался выпрыгнуть из окна, и начал вести переговоры с ним.

Однако, мужчина вел себя агрессивно, пытаясь ударить сотрудника. Получив удар по голове, Мади не растерялся и схватил гражданина.

После чего, отведя мужчину в безопасное место, попытался выяснить причину его поступка.

Большую благодарность хочу выразить Мади Оразамбаеву за проявленную бдительность и героизм! Я была очень напугана поведением нашего пациента, который не в первый раз проявляет агрессию, — говорит медсестра городской больницы Усть-Каменогорска Ольга Червонная.

По ее словам, если бы не быстрое реагирование Мади Оразамбаева, могла произойти трагедия,

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