Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 220 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 220 018 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25918(+143),
- в городе Алматы - 26274(+160),
- в ВКО - 22342(+9),
- в Атырауской области - 17508(+40),
- в Павлодарской области - 18258(+56),
- в Карагандинской области - 15835(+51),
- в Акмолинской области - 14240(+66),
- в ЗКО – 13522(+57),
- в СКО - 12622(+16),
- в Костанайской области - 12874(+49),
- в Алматинской области - 11322(+28),
- в городе Шымкент - 6292(+2),
- в Жамбылской области - 6073(+1),
- в Туркестанской области - 4334(+3),
- в Мангистауской области - 4288(+3),
- в Актюбинской области - 4410(+6),
- в Кызылординской области - 3906(+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 89,
- в городе Алматы - 62,
- в городе Шымкент - 11,
- в Акмолинской области - 108,
- в Актюбинской области - 6,
- в Алматинской области - 26,
- в Атырауской области - 27,
- в ВКО - 17,
- в Жамбылской области - 35,
- в ЗКО - 67,
- в Карагандинской области - 45,
- в Костанайской области - 100,
- в Кызылординской области - 13,
- в Мангистауской области - 15,
- в Павлодарской области - 129,
- в СКО - 15,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 203 467 человек от COVID-19.
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