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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 220 тысяч

Фото: pixabay 10 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 220 018 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25918(+143),
  • в городе Алматы - 26274(+160),
  • в ВКО - 22342(+9),
  • в Атырауской области - 17508(+40),
  • в Павлодарской области - 18258(+56),
  • в Карагандинской области - 15835(+51),
  • в Акмолинской области - 14240(+66),
  • в ЗКО – 13522(+57),
  • в СКО - 12622(+16),
  • в Костанайской области - 12874(+49),
  • в Алматинской области - 11322(+28),
  • в городе Шымкент - 6292(+2),
  • в Жамбылской области - 6073(+1),
  • в Туркестанской области - 4334(+3),
  • в Мангистауской области - 4288(+3),
  • в Актюбинской области - 4410(+6),
  • в Кызылординской области - 3906(+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 89,
  • в городе Алматы - 62,
  • в городе Шымкент - 11,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Актюбинской области - 6,
  • в Алматинской области - 26,
  • в Атырауской области - 27,
  • в ВКО - 17,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 67,
  • в Карагандинской области - 45,
  • в Костанайской области - 100,
  • в Кызылординской области - 13,
  • в Мангистауской области - 15,
  • в Павлодарской области - 129,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 203 467 человек от COVID-19.

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