Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 220 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 220 018 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25918(+143),

в городе Алматы - 26274(+160),

в ВКО - 22342(+9),

в Атырауской области - 17508(+40),

в Павлодарской области - 18258(+56),

в Карагандинской области - 15835(+51),

в Акмолинской области - 14240(+66),

в ЗКО – 13522(+57),

в СКО - 12622(+16),

в Костанайской области - 12874(+49),

в Алматинской области - 11322(+28),

в городе Шымкент - 6292(+2),

в Жамбылской области - 6073(+1),

в Туркестанской области - 4334(+3),

в Мангистауской области - 4288(+3),

в Актюбинской области - 4410(+6),

в Кызылординской области - 3906(+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 89,

в городе Алматы - 62,

в городе Шымкент - 11,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 26,

в Атырауской области - 27,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 67,

в Карагандинской области - 45,

в Костанайской области - 100,

в Кызылординской области - 13,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 129,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 203 467 человек от COVID-19.

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