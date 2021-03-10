Экологическое бедствие предрекли Актюбинской области

Актобе может стать пустошью, где нет ни животных, ни растений.

Актобе может стать пустошью, где нет ни животных, ни растений. Такая экологическая катастрофа грозит, если не начать решать проблему озера Шалкар и Мугалжарских гор уже сейчас, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

Когда началась проблема с озером Шалкар, Акыл­жана Телеуова пригласили, чтобы дать научное обоснование тому, насколько важно убирать растительность со дна водоема.

Озеро Шалкар – это расширенная пойма реки Кауылжыр. Я начал с Берчогура, где начинается река, и мы ужаснулись. Это был уже не Берчогур, а горный промышленный комплекс. Между гор развиты железнодорожные ветки, техника ездит, гремит. Потом мы поехали к реке Кауылжыр, к Шалкару. Река имеет хорошо выработанную пойму: подходишь к берегу и понимаешь, что это берег. Там должна быть вода, широкая река, полноводная. А тут видишь ее глубину, а реки нет! Пустота! руководитель проектного офиса "Адалдык аланы" по экологии Актюбин­ской области, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии университета им. К. Жубанова Акылжан Телеуов

По его словам, все казахстанские степные реки наполняются от весеннего паводка и теряют свой уровень осенью, истощаются и это естественно. Но Шалкар усох, уровень воды упал с 15 метров до 3.

Если будет сильная зима, то толща воды, которая замерзнет, не даст жить водным животным. Если дно расчистить, получится хорошая глубокая чаша. Хорошо, чашу мы сделали. А где воду брать? Акылжан Телеуов

По словам Акылжана Телеуова взрывы для добычи щебня привели к недостатку воды в притоках озера.

Озеро Шалкар может исчезнуть, если мы не вмешаемся и не начнем расчищать русло реки, которое замусорено. Русло забито, вода течет туда, куда ей удобно. Большая часть воды теперь не доходит до озера Шалкар. Вода растекается на огромной площади. Потом идет осаждение, пылеобразование. К примеру, аллювий (грязь из мелких частиц или ил) накапливается на дне рек, а в период паводков может быть разнесен на большие расстояния. Это все будет разноситься ветрами, как на высохшем Аральском море. Явление то же самое. Акылжан Телеуов

Он также подчеркнул, что реки – источник жизни, к ним привязаны и растения, и животные. Без этих рек мы потеряем степи, потому что идет сплошная деградация.

Мы не будем пустыней, как считают люди. Пустыня – это определенная природная зона, где есть свои растения, животные, климатические условия. Мы станем пустошью. Мертвой зоной, где нет ничего – ни растений, ни животных, - резюмировал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!