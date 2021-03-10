Кот задушил четырехмесячного младенца в Украине

Малыша транспортировали в районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.

В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот.

Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.

О происшествии также уведомили полицию.

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