Кот задушил четырехмесячного младенца в Украине

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Малыша транспортировали в районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.
В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.
Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот.
Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.
О происшествии также уведомили полицию.
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