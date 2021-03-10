Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Три человека скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

Фото: sanatate.md 10 марта 2021, 09:09

Заболели пневмонией 4 казахстанца.

За сутки зафиксировано три летальных случая от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса скончались двое, от пневмонии - один казахстанец.

Как отмечает ведомство, на 8 марта зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 203 человека выздоровели.

Кроме того, за прошедшие сутки, 9 марта, зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Ерке Есмахан не против родить за 4 млн тенге
Почему тест на беременность показывает разные результаты в разное время суток