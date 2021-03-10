Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону

В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно новым данным, на 10 марта 2021 года в "красной" зоне оказались Нур-Султан и Алматы. ⠀В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Алматы за минувшие сутки выявили 160 новых случаев КВИ, в Нур-Султане - 143.

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