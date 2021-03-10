Глава КГБ Беларуси о новых протестах: Силовики будут действовать жестко

За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров - Тертель.

Спецслужбы Беларуси узнали три сценария несанкционированных протестных акций, которые запланировала провести оппозиция, сообщает zakon.kz.

Как сообщил председатель КГБ Иван Тертель, новые протестные акции запланированы в период с 25 по 27 марта.

За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы. Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период, — сказал он.

По данным РБК, оппозиция разработала несколько сценариев проведения протестов, к ним причастны лица, которые ранее покинули страну.

Один из сценариев подразумевает подачу заявки на проведение так называемого Дня воли, дальнейший сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей и столкновение с сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Тертель.

Второй сценарий — подача заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске, с последующим выводом людей на несанкционированную акцию "с эмоциональным подогревом" в центр столицы, где будут происходить провокации в отношении силовиков.

Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города, — сказал Тертель.

Председатель КГБ заверил, что силовики будут действовать жестко, но в соответствии с законодательством.

Протесты оппозиции начались в Беларуси после прошедших 9 августа прошлого года президентских выборов. ЦИК объявил о победе Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Не согласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты перешли в столкновения с силовиками, которые применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.

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