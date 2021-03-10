Какие налоговые отчеты должны сдавать некоммерческие организации. Разъяснение

Так, НКО должны представлять декларацию по форме 100.00 с обязательным заполнением приложений по этой форме

Какую налоговую отчетность и в какие сроки должны предоставлять некоммерческие организации ( НКО), говорится в Информационной системе "Бухгалтер. Параграф", передает zakon.kz.

Согласно Налогового кодекса, к некоммерческим организациям относятся:

организация не должна иметь цели извлечения дохода в качестве такового;

организация не распределяет полученный чистый доход или имущество между участниками.

Формы налоговой отчетности и правила их составления утверждены приказом первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов от 20 января 2020 года.

Так, НКО должны представлять следующие формы налоговой отчетности при наличии налогооблагаемых оборотов или объектов с учетом предусмотренных льгот для:

Декларация по КПН. Срок представления по итогам отчетного налогового года - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом (за 2021 год - не позднее 31.03.2022 г.)

Согласно правилам составления налоговой отчетности по КПН, НКО должны представлять декларацию по форме 100.00 с обязательным заполнением приложений по этой форме - "Налогообложение некоммерческой организации" и по форме 100.11 "Безвозмездно полученное (переданное) имущество (благотворительная помощь, спонсорская помощь, деньги и другое имущество), членские и вступительные взносы".

Декларация по ИПН и социальному налогу. Срок представления ежеквартально - не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля).

Декларация по НДС (при наличии налогооблагаемых оборотов). Срок представления ежеквартально - не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля).

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (при наличии налогооблагаемых объектов). Срок представления по итогам отчетного налогового года - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом (за 2021 год - не позднее 31.03.2022 г.).

Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства (при наличии налогооблагаемых объектов). Срок представления - не позднее 5 июля текущего налогового периода (за 2021 год - не позднее 05.07.2021 г.).

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество (при наличии налогооблагаемых объектов). Срок представления - не позднее 15 февраля текущего налогового периода (за 2021 год - не позднее 15.02.2021 г.).

Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (при наличии налогооблагаемых объектов). Срок представления ежеквартально - не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля).

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