Основатель Zoom подарил неизвестным акции на 6 млрд долларов

Сделка была оформлена именно как подарок.

Основатель Zoom Эрик Юань подарил неизвестным бенефициарам около 40% принадлежащих ему акций компании в качестве подарка, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, переданный пакет оценивается в 6 млрд долларов.

Основателю компании принадлежало около 15% от общего количества ее акций. Та часть, с которой он расстался, составляет около 6% всех акций Zoom, - говорится в сообщении.

Передача акций была совершена 5 марта из двух фондов, оформленных на Эрика Юаня и его жену. Сделка была оформлена именно как подарок. Получатели остались неизвестными.

2020 год стал очень успешным для Zoom. Цена одной акции в начале прошлого года не превышала $100. Сейчас цена одной акции составляет около $337.

По оценке агентства Bloomberg, капитализация Zoom в настоящее время составляет около $90 млрд.

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