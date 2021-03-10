Образцы спецодежды для работников охранных служб утвердили в Казахстане

В летнее время допускается несение службы без пиджака, в рубашке с короткими рукавами.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 25 февраля 2021 года утвердил образцы специальной одежды и Правила ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника, передает zakon.kz.

В частности, в правилах говорится, что форменная одежда носится охранниками, водителями-охранниками на охраняемых объектах, при сопровождении грузов, при несении службы в составе мобильных групп оперативного реагирования.

Пошив женской форменной одежды осуществляется по общим эскизам, с учетом особенностей покроя соответствующей одежды.

Вместе с тем указывается, что оказание услуг по защите жизни и здоровья физических лиц от преступных и иных противоправных посягательств может осуществляться без форменной одежды, обозначающей принадлежность к субъекту охранной деятельности.

По соглашению сторон оказание охранных услуг осуществляется в форменной одежде для офисных помещений.

В летнее время допускается несение службы без пиджака, в рубашке с короткими рукавами.

На левом нагрудном кармане пиджака (рубашки) крепится бейдж с наименованием и логотипом частной охранной организации.

По центру бейджа располагается надпись "КҮЗЕТ". Допускается указание фамилии и инициалов охранника, либо его имени.

При этом оказание услуг по охране офисных помещений может осуществляться без головного убора.

Образцы форменной одежды охранников

Все варианты одежды можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 11 марта 2021 года.

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