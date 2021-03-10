Казахстанцам предлагают купить медали к 30-летию независимости

Госнаграды и юбилейные медали не продаются.

Неофициальные медали к 30-летию независимости Казахстана продают в Сети, сообщает zakon.kz.

По данным Stopfake.kz, эти медали не являются официальными и относятся к так называемым общественным наградам.

Кроме того, они изготовлены не в Казахстане и не имеют отношения к той медали, которая готовится к выпуску.

Читайте также:

Юбилейная медаль к 30-летию независимости появится в Казахстане

В Министерстве информации и общественного развития отметили, что государственные награды и юбилейные медали не продаются.

Казахстанцы в знак признания их заслуг перед Республикой, за плодотворную государственную, общественную, творческую деятельность, трудовые и ратные подвиги награждаются государственными наградами. Награждение осуществляется Президентом. Запрещается учреждение и изготовление орденов и медалей, нагрудных знаков и документов к ним, а также Почетной грамоты, имеющих по внешнему виду сходство с государственными наградами. Покупка, продажа, обмен или иная возмездная передача ордена, медали и нагрудного знака к почетному званию, а также совершение незаконных действий по отношению к государственным наградам влекут установленную законодательством ответственность, — сообщили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!