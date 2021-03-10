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Учеников второй смены в Нур-Султане отправили на дистанционку

Фото: Александр Онопа/ugra-n... 10 марта 2021, 10:59

Причиной послужила непогода.

В Нур-Султане учеников второй смены перевели на дистанционное обучение из-за непогоды, передает zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, что по решению Управления образования 10 марта 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, гололед, сильный ветер) занятия в школах для учащихся с 0 по 4-е классы II смены переходят на дистанционный формат обучения, - сообщили в ДЧС столицы.

10 марта в Нур-Султане ожидается погода с осадками, температура воздуха днем +2.

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