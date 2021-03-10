Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба. В Армении пройдет очередной митинг

Протестующие перекрыли входы в здание парламента.

Премьер Армении Никол Пашинян объявил, что начальник генштаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, сообщает zakon.kz.

Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона, - приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Тем временем, представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян согласился разблокировать входы в здание парламента, выдвинув условие.

По данным РИА Новости, это произойдет, если Пашинян объявит об отставке и досрочных парламентских выборах.

У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Заявляю: пусть придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу, — отметил Сагателян.

Днем ранее протестующие перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.

Как отметил оппозиционер, что у здания парламента планируется провести очередной митинг оппозиции.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в "капитуляции" и требует его отставки.

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