В Алматы расширят категорию льготников по бесплатной парковке

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Такая мера принимается в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения.
Управление городской мобильности города Алматы подготовило проект постановления акимата города, которым вносятся изменения и дополнения в Правила пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города, передает zakon.kz.
В частности, расширяется список категории лиц, имеющих права на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках.
Так, смогут бесплатно парковаться:
Как отмечается в пояснительной записке, такая мера принимается в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.
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