Что известно о Маниже – таджичке, которая представит Россию на Евровидении

"Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.

Накануне стало известно, что на "Евровидении" Россию будет представлять уроженка Таджикистана певица Манижа Сангин. Zakon.kz рассказывает, чем она известна.

8 марта в прямом эфире проходил отбор на конкурс "Евровидение", которое пройдет в Нидерландах. Претендентами были группы Therr Maitz и "2Маши" и певица Манижа. В итоге зрители выбрали последнюю. Манижа поедет на конкурс с песней "Русская женщина", которая будет исполнена на русском языке.

Для меня участие в "Евровидении" - это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей, - сказала Манижа.

Само шоу пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая в офлайн-формате. В нем примут участие 40 исполнителей, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. При этом решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

Гулять по Роттердаму певцы не смогут. Им можно выходить из отелей только на репетиции и иные мероприятия, связанные с конкурсом.

Манижа Сангин родилась в 1991 году в Душанбе. В середине 90-х ее семье пришлось переехать в Москву из-за гражданской войны в Таджикистане.

В музыкальных кругах девушка стала известна в 15 лет, когда стала участницей группы Ру.Колы. Продюсеры считали, что ее имя и внешность могут стать препятствием для раскрутки и внушали ей, что сцена требует определенных стандартов. Вскоре девушка ушла из группы и стала заниматься музыкой самостоятельно.

Несколько лет Манижа жила в Санкт-Петербурге, Лондоне и Нью-Йорке, где пыталась заниматься творчеством. Затем она вернулась в Москву.

В 2016 году артистка выпустила дебютный альбом Manuscript, следующим вышел альбом ЯIAM. У Манижи нет контракта с музыкальным лейблом, продюсером певицы является ее мать.

Манижа занимает активную общественную позицию. Она защищает права мигрантов, поддерживает ЛГБТ-сообщество, является лицом фонда "Подари жизнь", борется с домашним насилием. В декабре 2020 года Манижа стала первым российским послом доброй воли ООН.

Позиция Манижи отражается в ее творчестве. К примеру, в 2019 году она выпустила клип на песню "Недославянка". По сюжету артистка спасает российских мигрантов от злодея, который отнимает у них национальные черты.

В том же году она выпустила клип на песню "Мама", в котором рассказывалось о взрослении и борьбе с домашним насилием.

Как только стало известно, что Манижа будет представлять Россию на "Евровидении", в соцсетях ее начали активно обсуждать. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто за Манижу и тех, кто против нее.

Часть пользователей указывают на национальность певицы и на небольшую известность в России. Также они считают, что Манижа - не формат для песенного конкурса.

Однако фанаты Манижи называют ее одним лучшим выбором из всех участников отбора, потому что в тексте песни "Русская женщина" поднимаются актуальные проблемы.

Музыканты тоже разделились на два лагеря. Продюсер Иосиф Пригожин считает, что "могло бы быть и хуже".

Манижа как персона - достойная девочка, вопросов нет. Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло ли это быть в плеере, в моем треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. Но с точки зрения отбора нашего исполнителя могло было быть и хуже. Это не самый худший вариант - в том смысле, что неожиданный. Хорошо, что мы не повторяемся, - сказал он.

Первая представительница России на "Евровидении" Мария Кац, которая выступала в 1994 году, заявила, что из всех представленных на национальном отборе артистов Манижа наиболее близка "к фарватеру Евровидения".

Я на самом деле болела за Антона Беляева. Но все трое, кто вчера был, претенденты, на мой взгляд, не показали яркой песни. У Антона была замечательная музыкальная атмосфера: и стиль, и все-все-все. Но я, к сожалению, при всей своей грандиозной музыкальной памяти, не могу напеть ни один припев. Это плохо. Что касается того, как претенденты представили себя на сцене, Манижа для меня — вполне ожидаемый результат, - сказала Кац.

А телеведущая Мария Ивакова, продюсер Little Big Алина Пязок, музыкант Александр Уман (Шура Би-2), певец Филипп Киркоров, продюсер и режиссер Нателла Крапивина, певица Лолита Милявская, актрисы Светлана Устинова и Анна Цуканова-Котт и гимнастка Самира Мустафаева поздравили певицу с победой в Instagram.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!