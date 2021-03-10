Сколько нелегальных мигрантов покинули Казахстан с начала года

В судебном порядке депортировано 674 человека без права въезда в Казахстан на протяжении 5 лет.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции", передает корреспондент zakon.kz.

Как напомнил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, Казахстан является транзитной страной.

Весной у нас поток эмигрантов идет через Казахстан в сторону Российской Федерации. Осенью они обратно возвращаются. Поэтому большая нагрузка приходится на все правоохранительные органы Казахстана. В связи с этим данное соглашение нам необходимо, мы практически со всеми приграничными такие двусторонние соглашения подписали, где прямо указали какие меры мы будем принимать, и в том числе обмен информацией, - сказал он, выступая перед депутатами.

Министр добавил, что осенью и весной в первую очередь на постоянной основе проводят ОПМ "Мигрант".

Мы уведомляем при этом за месяц вперед сопредельные государства о том, что будем проводить такую операцию. Чтобы они тоже знали, что в этот период мы будем проводить операцию и, возможно, мы будем проводить депортацию граждан, чтобы они были готовы, - пояснил глава МВД.

При этом он заметил, что в период пандемии коронавируса многие мигранты не смогли выехать с территории Казахстана и было принято спецпостановление правительства РК, которым были продлены сроки нахождения.

Но в то же время с января и февраля мы проводили работу со всеми гражданами, которые остались на нашей территории и уполномоченными органами сопредельных государств и 133 тысячи мигрантов за январь-февраль были возвращены к себе на родину. Те, кто отказывался добровольно выехать из РК и скрывались от органов внутренних дел, мы 674 человека депортировали в судебном порядке без права въезда на территорию РК в течение 5 лет. 3,5 тысячи граждан иностранных были привлечены к адмответственности и 27 уголовных дел было возбуждено за организацию незаконного канала транзита через нашу страну, - заключил Тургумбаев.

Согласно Соглашения, одобренного депутатами, стороны осуществляют сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств.

По словам министра, ратификация Соглашения позволит повысить эффективность сотрудничества двух стран в борьбе с незаконной миграцией, урегулирования миграционных процессов, пресечения незаконных каналов миграции и двойного гражданства.

В целом, Казахстаном ратифицировано 23 подобных соглашения в сфере миграции с такими странами как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь и другие. На этапе подготовки еще 8 международных соглашений. По данным МВД РК, в прошлом году из Кыргызской Республики в Казахстан прибыло более 281 тысячи человек. За два месяца этого года более 22 тысяч человек. Из Казахстана в Кыргызскую Республику - 175 тысяч человек, за два месяца этого года - более 20 тысяч человек.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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