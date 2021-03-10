Эксперт: Повысить тарифы – единственная возможность поддержать электростанции

Казахстаном приняты международные обязательства по поддержке и развитию ВИЭ.

Сегодня для обеспечения растущих потребностей экономики страны задействованы все имеющиеся энергетические мощности электростанций. Более того, Системный оператор вынужден сокращать или переносить сроки вывода в ремонт генерирующего оборудования, что также негативно сказывается на надежности электроснабжения потребителей, росте износа оборудования электростанций. Необходимо проводить модернизацию электростанций, но нет возможностей.

Об этом заявил член Совета директоров ОЮЛ "Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация", заслуженный энергетик Республики Казахстан Едил Копенов.

По словам эксперта, действующие тарифы не позволяют покрыть большую часть ремонтов. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в больших объемах.

Напомним, что по данным Системного оператора на 01.01.2020 г общая установленная мощность ТЭС в Казахстане составила 19 389 МВт, из них 10 747 МВт или 55% имеют возраст более 30 лет, установленная мощность гидроэлектростанций – 2 667 МВт, из них 1 817 МВт или 68% имеют возраст более 30 лет.

При этом за последние 4 года средний рост электропотребления в республике составил 4%, что эквивалентно росту потребности в электрической мощности порядка 600 МВт ежегодно. Наблюдается быстрое сокращение имеющихся резервов мощности. По данным Министерства энергетики уже сейчас отмечается дефицит регулировочной мощности. По прогнозу энергетиков в в 2023 году ожидается дефицит базовой мощности.

По словам Едила Копенова, Казахстаном приняты международные обязательства по поддержке и развитию ВИЭ, установлены целевые показатели по доле ВИЭ в энергобалансе страны (3% - 2020г, 10% - 2030г, 50% - 2050г). Однако, по словам эксперта в области энергетики, работа данных объектов не отличается стабильностью и зависит от природно-климатических условий. С 2014 года поддержка ВИЭ осуществляется за счет традиционных электростанций. С ростом нестабильных ВИЭ и по причине нехватки маневренной генерации в стране, угольная генерация задействуется Системным оператором для регулирования энергосистемы, что также крайне негативно сказывается на надежности оборудования.

В 2009-2015 годы была успешно реализована программа "Тариф в обмен на инвестиции" – предельные тарифы позволили осуществить капитальные ремонты, частичную модернизацию и реконструкцию действующих мощностей, что позволило снизить разрывы и ограничения генерирующего оборудования, и увеличить располагаемую мощность станций. Благодаря программе удалось увеличить располагаемую мощность существующих электростанций.

С 2016 года планировался ввод рынка электрической мощности, однако он был введен с опоздание в 2019 году, отметил Едил Копенов. При этом, по словам энергетика, уровень предельных тарифов в этот период был заморожен, что негативно сказалось на финансовом состоянии электростанций, привело к недофинансированию ремонтных кампаний.

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