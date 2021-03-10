Президента Гондураса подозревают в попытке провоза наркотиков в США

По версии прокуратуры, президент Гондураса Эрнандес получал взятки от наркоторговцев, позволял им беспрепятственно действовать и использовал военных для охраны нарколаборатории.

В США на одном из судебных слушаний всплыло имя президента Гондураса - его считают причастным к наркоторговле, передает zakon.kz со ссылкой на УНН.

В Южном округе штата Нью-Йорк проходит судебное разбирательство по делу Джованни Фуэнтеса Рамиреса из Гондураса. Его обвиняют в причастности к незаконному обороту наркотиков.

На одном из заседаний помощник федерального прокурора Джейкоб Гатуиллег, сославшись на показания свидетеля, заявил, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес встречался с подсудимым Рамиресом и сообщал о намерении организовать незаконный ввоз кокаина в США.

Гатуиллег утверждает, что эти встречи были в 2013 и 2014 годах. Указанный свидетель по имени Хосе Санчес даст показания на процессе. Утверждается, что через его бизнес Рамирес якобы отмывал деньги. Однако сторона защиты подсудимого заявила, что показаниям Санчеса не стоит верить, потому что в обмен на них власти США готовы предоставить ему убежище в стране.

По версии прокуратуры, президент Гондураса Эрнандес получал взятки от наркоторговцев, позволял им беспрепятственно действовать и использовал военных для охраны нарколаборатории.

Эрнандес причастность к незаконному обороту наркотиков отрицает. Отмечается, что власти США не выдвигали ему обвинения официально.

Еще в мае 2020 года федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк опубликовала заявление, в котором в контексте другого дела также утверждалось, что Хуан Орландо Эрнандес причастен к незаконному обороту наркотиков.

А в октябре 2019 года в США был признан виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес.

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