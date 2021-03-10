Умерла Людмила Лядова

Она автор песен для Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова и многих других.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни, сообщила zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Людмила Алексеевна скончалась, - сообщил бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

В конце февраля Лядова была госпитализирована с коронавирусом в столичную клиническую больницу №52, позднее ее перевели в реанимацию.

Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

Она автор песен для Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Леонида Утесова и многих других.

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