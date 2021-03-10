В России предложили ввести налог на блогеров

Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности блогеров в бюджет.

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Ведомости", предложение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России изложено в плане развития отрасли информационных технологий.

Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, говорится в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии, - говорится в сообщении.

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему России "налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге".

Отмечается, что такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности блогеров в бюджет.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб (более 108 млрд тенге). Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.

Блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счет: это может быть долларовая карточка или рублевый счет в банке.

Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет – это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка".

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