Какие пенсионные счета будет закрывать ЕНПФ

Количество счетов без пенсионных накоплений на 1 февраля составляло порядка 121 тысячи.

В ЕНПФ рассказали, какие пенсионные счета будут закрывать, сообщает zakon.kz.

С 1 марта вступили в силу правила ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 февраля 2021 года № 27, в соответствии с которым ИПС закрывается по истечении одного месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений, - сообщили в АО "ЕНПФ".

Таким образом, в ЕНПФ закроются ИПС, которые ранее были открыты в том числе в случаях, когда человек, устраиваясь на работу, подавал заявление на открытие счета либо заключал договор о пенсионном обеспечении, но по каким-то причинам так и не начал делать отчисления, а также будут закрыты ИПС, по которым имелись пенсионные накопления и были осуществлены выплаты и переводы всей суммы пенсионных накоплений и после осуществления выплаты либо перевода в течение 1 месяца не поступали взносы.

Количество счетов без пенсионных накоплений в ЕНПФ на 1 февраля 2021 года составляло порядка 121 тысячи.

Напомним, что с 2019 года для открытия в ЕНПФ ИПС для учета обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления. Счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса, идентификация физического лица осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Вкладчик считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет ОПВ со дня получения ЕНПФ электронного уведомления от Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Взносы перечисляются работодателем с удержания суммы ОПВ с первой зарплаты, то есть исключается возникновение "нулевых" (без накоплений) счетов для учета ОПВ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!