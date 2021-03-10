В Казахстане стартовало мартовское ЕНТ

Оно впервые пройдет в электронном формате.

В Казахстане началось мартовское Единое национальное тестирование для поступления на платное отделение вуза. Оно впервые проходит в электронном формате, передает zakon.kz.

В Министерстве образования и науки сообщили, что сегодня, 10 марта, в 12 регионах страны стартовало ЕНТ. В городе Нур-Султан и Западно-Казахстанской области тестирование начнется 12 марта, а в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях – 15 марта.

Раньше весеннее тестирование проводилось в течение 10 дней, в этот раз в распоряжении участников целый месяц. И каждый может выбрать для себя удобное время и место для сдачи ЕНТ.

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных. На тестирование дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.

Тестирование впервые пройдет в электронном формате. Здесь будет применена система прокторинг: один участник - один компьютер - одна камера на каждого. Отдельно будет вестись прямая трансляция, для этого в аудитории установлена камера для общего плана.

Сертификат мартовского ЕНТ действителен для поступления на платное отделение вуза.

Зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке app.testcenter.kz.

В конце января премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что ЕНТ полностью перейдет в электронный формат в 2021 году.

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