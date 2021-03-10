Из здания в центре Нур-Султана эвакуировались 200 человек

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Жертв и пострадавших нет.
В центре Нур-Султана из административного здания самостоятельно эвакуировались 200 человек, сообщает zakon.kz.
По данным столичного ДЧС, в 13.30 на проспект Кабанбай батыра 17 на вызов выехали 26 пожарных и 5 единиц техники.
Было установлено, что в паркинге идет сильное задымление, предварительно происходит замыкание проводов электрощитовой. Жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что до прибытия пожарных самостоятельно из административного здания эвакуировались около 200 человек, а также эвакуирован один автомобиль Audi.
В 14:45 задымление было ликвидировано.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!