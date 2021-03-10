Я ей сказала: "Останешься без медали" - Галышева о 15-летней сенсации ЧМ

Несмотря на неудачу во второй соревновательный день ЧМ, казахстанка остается любимицей болельщиков.

Болельщики до сих пор обсуждают сенсационное выступление 15-летней казахстанки Анастасии Городко на Чемпионате мира по фристайлу-могулу в Алматы. Юная спортсменка в параллельном могуле выиграла у сильных взрослых спортсменок и получила бронзовую медаль. В 1/8 финала Городко победила в парном заезде знаменитую соотечественницу, 4-кратную медалистку Чемпионатов мира и бронзового призера Олимпиады-2018 Юлию Галышеву. Что об этом думает сама Юлия, узнал корреспондент zakon.kz

Как оказалось, к сенсационному выступлению юной спортсменки энергию приложила сама Галышева.

Она меня очень сильно удивила. Впервые она завоевала медаль взрослого Чемпионата мира. Мы с Настей хорошо общаемся. После заезда в 1/8-й я ей сказала, что она останется без медали, если не использует шанс, который ей предоставился. Она воспользовалась возможностью на все 100%. Первый подиум на чемпионате мира - еще и дома, - поделилась Галышева.

Несмотря на неудачу во второй соревновательный день ЧМ, казахстанка остается любимицей болельщиков. Сама Галышева отмечает поддержку соотечественников.

Я благодарна что болельщики нас поддерживают. Они поздравляют нас. Приятно, когда за твоими результатами следят и гордятся, - заявила спортсменка.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!