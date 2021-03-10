Кража 1,5 млрд тенге в "Казахалтыне". Подозреваемых задержали 

Начато досудебное расследование.

Акмолинские полицейские задержали подозреваемых в хищении 1,5 млрд. тенге АО "ГМК "Казахалтын", сообщает zakon.kz.

23 февраля представители АО ГМК "Казахалтын" обратились в полицию по факту хищения со счета компании 1 млрд 533 млн тенге.

Для раскрытия данного преступления была незамедлительно создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников подразделений криминальной полиции и следствия. Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере", санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы, - сообщили в полиции.

По результатам проведения комплекса розыскных мероприятий, сотрудниками полиции в Нур-Султане 26 февраля задержаны двое подозреваемых, в отношении которых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе ДП, органом следствия в рамках расследования принимаются меры обеспечения возмещения ущерба.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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