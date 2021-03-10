Первая казахстанка в UFC готовится к возвращению в октагон

Она перенесла операцию.

Казахстанская спортсменка Мария Агапова показала, как восстанавливается после полученной травмы. Она планирует в ближайшее время провести очередной бой, передает zakon.kz.

Агапова является первой представительницей Казахстана в UFC. В сильнейшей лиге в мире единоборств Мария успела провести 2 боя. В дебютном поединке она досрочно победила американку Ханну Чиферс, а во втором бою проиграла техническим нокаутом другой американке Шане Добсон. Но самое страшное случилось позже - казахстанка получила травму колена на тренировке и выбыла на длительный срок, перенесла операцию.

Судя по ее постам в соцсетях, все болячки позади и в скором времени можно ожидать следующий бой.

С нами всегда происходит то, что должно произойти. Следуй своим путем. Верь своей судьбе. Страх и боль — иллюзия ума, - подписала Мария видео со спортзала.

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