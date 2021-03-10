Токаев пригласил Фрэнсиса Фукуяму в Казахстан

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с известным американским экспертом в области международных отношений.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с известным американским экспертом в области международных отношений, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой.

Собеседники обсудили современные тенденции мирового развития и перспективы эволюции геополитического порядка в посткоронавирусный период.

Были также рассмотрены ключевые факторы переформатирования технологического уклада мировой экономики, в том числе в свете уроков пандемии COVID-19, актуализации проблематики изменения климата в международных отношениях.

Президент проинформировал американского ученого о проводимых в Казахстане реформах, а также ключевых приоритетах страны на внешнеполитической арене, в том числе в регионе Центральной Азии.

В завершение обстоятельной беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Фрэнсиса Фукуяму посетить Казахстан после улучшения эпидемиологической ситуации. В свою очередь профессор поблагодарил Главу государства за возможность встречи и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие по наиболее актуальным вопросам международной политики.

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