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УАЗ сгорел дотла из-за утечки газа в Алматинской области

Фото: zakon.kz 10 марта 2021, 16:59

Дым был виден из близлежащих поселков.

В селе Панфилова Талгарского района дотла сгорел УАЗ, передает корреспондент zakon.kz.

По предварительной версии, произошло самовозгорание УАЗ, которое перенеслось на газовую трубу. Сгоревший автомобиль покатился назад и врезался в ворота. Столб дыма был виден из близлежащих поселков.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ДЧС Алматинской области уточнили, что сначала произошла утечка газа, которая и стала причиной возгорания автомобиля. На место вызова были направлены силы и средства ДЧС и экстренные службы 102, 103, 104.

Утечка газа перекрыта. Дальнейшего возгорания нет.

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