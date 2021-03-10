Более 1 млн гектаров неиспользованных земель выявил космический мониторинг 

Пока космические технологии были применимы в отношении только шести областей.

Космический мониторинг выявил более 1 млн гектаров неиспользованных земель, сообщает zakon.kz.

Сегодня неиспользованные земли сельхозугодий в Казахстане изымаются в судебном порядке. Миллионы гектаров земли возвращаются государству. По поручению главы государства, Минсельхозом выработана и упрощена процедура изъятия неиспользованных земель.

Как происходит процедура изъятия неиспользованных земель

Во-первых, сокращены этапы проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух до одного года. Во-вторых, процесс контроля использования земель идет автоматически с использованием данных космического мониторинга.

Допустим, гражданин имеет во владении тысячи гектаров земли. Но колоссальная площадь не используется по назначению, простаивает в то время, как остальным не хватает сельскохозяйственных угодий для развития агропроизводства. Далее с помощью технологий космомониторинга (для справки: контроль и анализ, происходящих на Земле процессов и своевременного выявления изменений на основе данных дистанционного зондирования Земли) выявляется нарушение. Если землепользователем в течение года нарушение не устранено, то подается исковое заявление в суд об изъятии неиспользуемого земельного участка. Причем, нарочное уведомление землепользователя и контакт с крестьянским хозяйством исключены, что упрощает процесс самого изъятия, - рассказали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

По результатам анализа данных дистанционного зондирования Земли площадь выявленных неиспользуемых пахотных земель составила более 1 млн. га. При этом было проанализировано 185 760 земельных участков.

Как отмечают специалисты управления, важной задачей является создание цифровых карт сельскохозяйственных угодий и поддержание их в актуальном состоянии. С течением времени границы полей меняются, поэтому необходимо периодически корректировать карты, чтобы они соответствовали реально обрабатываемым площадям.

Электронные карты полей с высокой позиционной точностью создаются без помощи фермеров по объективным данным ДЗЗ среднего и высокого разрешения. Кроме того, обязательным в космическом мониторинге землепользования является анализ информационных систем АИС ГЗК РК, данных земельного баланса и данных ДЗЗ за трехлетний период.

На сегодняшний день оцифровано 13 195 330,1 га пашни. Это земли шести областей: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областей РК.Кроме выявления неиспользованных земель выявляются неучтенные пахотные земли. Это еще одна отраслевая задача, решаемая при мониторинге землепользования. Так, в шести вышеназванных областях благодаря космическим технологиям выявлено 367 878,1 га неучтенных пахотных земель. Причинами этому могут быть неоформленные кадастровые документы либо самозахват земель.

Казахстан занимает 5-место в мире по площади пастбищных ресурсов.

Большой объем пастбищ используется нерационально, с нарушением предельно допустимой нагрузки, что становится причиной деградации пастбищных угодий, либо не используются в полноценном объеме. Оценка использования пастбищных угодий проводится с помощью ДЗЗ на основе актуальной мозаики космических снимков среднего разрешения спутника KazEOsat-2 и данных информационной системы идентификации сельскохозяйственных животных", - рассказал начальник Управления мониторинга сельхозпроизводства АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Гульнара Кабжанова.

Согласно приказу Министра сельского хозяйства РК от 17 января 2020 года "Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения", при использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельскохозяйственный производитель обеспечивает наличие сельскохозяйственных животных в количестве не менее 20 процентов от нормы нагрузки, а также не превышающем норму нагрузки, иначе данные участки сельхозземель являются нерационально используемыми.

По результатам оценки рационального использования пастбищ по данным ДЗЗ нагрузка на пастбища низкая – в Акмолинской области на 30,2 %, в Северо-Казахстанской области – 18,4 %, в Карагандинской области – 19,3 %, в Восточно-Казахстанской – 11,6 %, в Жамбылской области – 12,7 %, в Алматинской области –11,9 %.

Все данные по результатам работ космического мониторинга рационального использования земельных ресурсов предоставляются государственным органам через геосервис zher.gharysh.kz.

Пока космические технологии были применимы в отношении только шести областей. В текущем году по запросу Генеральной прокуратуры РК космический мониторинг использования сельскохозяйственных угодий и земельных ресурсов будет реализован на территории всех регионов РК.

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