В ценовом сговоре заподозрили производителей яиц и растительного масла

Ценовой сговор был обнаружен и среди поставщиков сахара.

Агентство по развитию и защите конкуренции РК обнаружило в действиях каждого второго крупного производителя яиц признаки ценового сговора, передает zakon.kz.

Из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц, - сообщили агентстве.

Как отмечается, за два месяца с начала года цены на яйца выросли на 11,5 %. К примеру, за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4%.

Больше всего куриные яйца подорожали в Семее-22,4%, Усть-Каменогорске – 21,6 %, Костанае-16,5%, Жезказгане-15%, Алматы-13,4%, Актау -13,3%, Павлодаре-13,7%, Уральске-11,8%, Талдыкоргане – 12,3 %.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц (в г. Шымкент, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской обл.) В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование, - сообщили в Антимонопольном органе.

В то же время отмечается, что на повышение цен повлиял ряд факторов. Это вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц на 15%, увеличение стоимости кормов на 150%.

Также были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства у 5 крупных производителей подсолнечного масла.

За два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла составил 6,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 0,3%.

В регионах больше всего подсолнечное масло подорожало в Шымкенте – 14,6%, Атырау-12,8%, Уральске-12,9%, Семее-11,8%, Актобе-9,7%, Талдыкоргане-9,6%, Таразе-8,6%, Жезказгане–7,9%, Караганде-7,8%, Усть-Каменогорске-7,6%, Петропавловске-7%, Костанае – 6,9%, Актау - 4,9%, Кокшетау - 4,5%.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 7 субъектам рынка (производители и оптовые поставщики в г. Шымкенте, ВКО, Карагандинской обл.), - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся 2 расследования по признакам согласованных действий в Актюбинской области и злоупотреблению доминирующим положением в Алматы.

Вместе с тем отмечается, что на резкое повышение цен повлиял ряд факторов.

Это рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырье, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года. В частности, по причине высоких закупочных цен на сырье и отсутствие сырья крупнейший производитель в ВКО по производству подсолнечных масел ТОО «Востоксельхозпродукт» приостановил свое производство, - отметили в агентстве.

За два месяца сахар подорожал на 3,5%, годом ранее отмечалось снижение цен на 3,5%.

Больше всего сахар подорожал в Шымкенте – 14,7%, Караганде-11,1%, Актау-10%, Талдыкоргане-5,1%, Таразе-4,6%, Уральске и Павлодаре -4%, Жезказгане –3,6%.

По признакам ценового сговора были направлены уведомления о снижении цен 2 оптовым поставщикам в Карагандинской области.

В связи с чем антимонопольным органом внесены предложения в разрабатываемую правительством Дорожную карту по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по каждому проблемному рынку, - резюмировали в антимонопольном ведомстве.

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