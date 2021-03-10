В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

11-13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха.

11- 14 марта объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ночью 12 марта в Карагандинской и Акмолинской области местами ожидается низовая метель. 12-13 марта местами туман. 13 марта ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. В период 11-13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 7-12, местами 16 мороза до 22-27 местами 30 мороза.

13-14 марта в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный днем 12 марта на большей части, сутки 13-14 марта местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 12 марта в горных районах порывы 30 м/с и более. Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 16-21, местами 6-11 тепла, до 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.

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