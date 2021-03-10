Почему тенге не отреагировал на рост нефти, объяснил эксперт

Эксперт также ответил на вопрос: нужно ли казахстанцам следить за каждым изменением национальной валюты?

8 марта цена за баррель нефти Brent достигла 70 долларов впервые с аналогичного периода прошлого года. Однако казахстанцы не заметили укрепления национальной валюты, которая, помимо прочих факторов, зависит и от стоимости "черного золота". Финансовый аналитик Арман Бейсембаев рассказал корреспонденту zakon.kz, почему тенге не отреагировал на нефть.

В идеале, по словам специалиста, реакция на изменения внешних факторов должна наступить почти сразу же, максимум через сутки.

Биржевой рынок в этом плане способен отражать изменения безотлагательно. И при росте нефти до 70 долларов, курс уже на следующий день мог сложиться в районе 415-410 тенге за доллар. Однако мы этого так и не увидели. Стоит полагать, что курс нацвалюты оказался "зажатым" между двумя факторами. С одной стороны, растущая нефть поддерживает тенге, с другой стороны текущее удорожание индекса доллара на международном рынке, напротив, давит на валюту. В итоге, две противоположные силы взаимно погасили действие друг друга, оставив курс тенге на месте, - сказал Бейсембаев.

Другое дело, продолжил он, если при продолжении роста индекса доллара начнется удешевление нефти, это приведет к ослаблению тенге. И наоборот, при удешевлении индекса доллара и удорожании нефти, курс продолжит укрепляться. Это произойдет если финансовый регулятор не сильно будет вмешиваться в торги и не начнет манипулировать рынком.

Национальная валюта зависит не только от нефти, но и от курса рубля, отметил Бейсембаев. 2 марта США и ЕС ввели санкции в отношении должностных лиц России. В список попали "силовики", которые не имеют отношения к экономике. По мнению аналитиков Bloomberg, санкции не нанесут вред экономической сфере.

Россия давно живет под санкциями, экономика страны, так или иначе, адаптировалась к этим условиям. К тому же, и сами санкции не несут, во всяком случае, мгновенного разрушительного воздействия на экономику. Такой рычаг у Запада определенно имеется, но применять его он не торопится. А так, плюс-минус санкции против отдельных персон уже давно не несут в себе серьезных последствий для российской экономики, - сказал Арман Бейсембаев.

Эксперт предположил, что средняя цена на нефть Brent может сложиться в районе 50-55 долларов за баррель. Это, по его мнению, вполне может благоприятно сказаться на курсе, который имеет шансы на укрепление, и вероятный возврат к уровням 2019 года ниже отметки в 400.

Другой вопрос в том, насколько нужно это будет самому бюджету? Для восстановления экономики после карантинного прошлого года, плюс прохудившиеся бюджет и запасы, которые надо пополнять, плюс серьезное повышение зарплат работникам бюджетных сфер (учителям, врачам), плюс намеченные большие реформы требуют больше денег при иссякших прежних источниках – пострадали доходы населения, сильно просел бизнес, как следствие, просела собираемость налогов. Поэтому при выросших ценах на нефть, курс необязательно может укрепиться пропорционально. Во всяком случае, в текущих условиях рассчитывать на это не стоит, - отметил он.

Эксперт также ответил на вопрос: нужно ли казахстанцам следить за каждым изменением национальной валюты?

Пристально следят за изменениями курса те, кто непосредственно часто работает с валютными операциями в своей деятельности: обмен валют, импортно-экспортные операции, спекуляция на изменении курса. Во всех остальных случаях отслеживание колебаний курса не имеет большого смысла. Для покупок инвалюты в целях создания и пополнения сбережений на долгосрочную перспективу следует отслеживать большие тренды, измеряемые годами, и значение имеет только перспектива серьезного сдвига в курсе на 15-20 тенге. Попытка спекулировать на краткосрочных изменениях без должных знаний и навыков обречена на провал, - пояснил он.

Небольшие колебания в 2-3 тенге практически никак мгновенно не отражаются на ценах, продолжил Бейсембаев.

Экономика – вещь достаточно ригидная, любые изменения в ней отражаются с задержкой в полгода-год. Поэтому колебания валюты находятся в пределах статистической погрешности. Они почти полностью поглощаются и компенсируются. Поэтому следить за курсом ежедневно тоже смысла большого не имеет. Тут важны не краткосрочные колебания, а долгосрочные тренды с горизонтом в 3-5 лет, - заключил он.

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