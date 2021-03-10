Миллионные выплаты вознаграждений управленческому персоналу прокомментировали в ФСМС

Как заверили в фонде, выплаченные премии не превышают размеры, установленные постановлением правительства РК.

Выплату вознаграждений в размере более 76 млн тенге управленческому персоналу прокомментировали в Фонде медстрахования, передает zakon.kz.

В финансовой отчетности за 2019 год указаны расходы в сумме 76 762 тыс. тенге, выплаченные на вознаграждение управленческому персоналу в составе председателя правления и его заместителей (четыре человека). Данные расходы включают в себя заработную плату, оплачиваемые отпуска, премиальные, больничные в соответствии с трудовым законодательством РК за весь 2019 год. пресс-служба Фонда социального медицинского страхования

При этом, как заверили в фонде, "выплаченные премии не превышают размеры, установленные постановлением правительства РК №1266 от 02.12.2014 года".

Фонд социального медицинского страхования в соответствии с требованиями Закона РК "Об акционерных обществах" проводит обязательный аудит финансовой отчетности, подлежащий официальному опубликованию на сайте ФСМС и на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов РК, - напомнили в пресс-службе.

Ранее депутат Мажилиса Аманжан Жамалов озвучил данные по административным расходам Фонда социального медицинского страхования за 2019 год, которые превысили 5,8 млрд тенге.

На оплату труда было израсходовано 4,4 млрд тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тыс. тенге в месяц. Это в 2 раза выше средней зарплаты по стране. Если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн тенге - по 19 млн тенге на каждого, - заявил депутат. Наверное, поэтому председатель правления ФСМС отказался публично называть свою зарплату, пояснил он.

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