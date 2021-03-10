Раскрыто влияние томатного сока на давление

Они рекомендуют употреблять напиток без каких-либо добавок.

Японские ученые из Токийского медицинского университета выяснили, что томатный сок способен снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ren.tv.

Специалисты организовали исследование, для которого отобрали 481 добровольца. Они в течение года употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах и фиксировали в дневниках любые изменения состояния здоровья.

Как только эксперимент завершился, исследователи сравнили показатели всех испытуемых и выявили, что у многих участников эксперимента с предгипертонией или гипертонией артериальное давление в среднем упало на 3 %.

При этом авторы работы указали, что соленый томатный сок может вызвать противоположенный эффект, так как в нем находится большое количество натрия. Специалисты рекомендуют употреблять напиток без каких-либо добавок.

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