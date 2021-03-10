Раскрыто влияние томатного сока на давление

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Они рекомендуют употреблять напиток без каких-либо добавок.
Японские ученые из Токийского медицинского университета выяснили, что томатный сок способен снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ren.tv.
Специалисты организовали исследование, для которого отобрали 481 добровольца. Они в течение года употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах и фиксировали в дневниках любые изменения состояния здоровья.
Как только эксперимент завершился, исследователи сравнили показатели всех испытуемых и выявили, что у многих участников эксперимента с предгипертонией или гипертонией артериальное давление в среднем упало на 3 %.
При этом авторы работы указали, что соленый томатный сок может вызвать противоположенный эффект, так как в нем находится большое количество натрия. Специалисты рекомендуют употреблять напиток без каких-либо добавок.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!