Полиция разыскивает жертв финансовой пирамиды ТОО "Home Avto Invest"

Мошенники принимали автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа.

Возбуждено уголовное дело в отношении актюбинских аферистов, создавших финансовую пирамиду, сообщает zakon.kz.

С ноября 2019 года по февраль 2020 год трое актюбинцев создали в Актобе, Атырау и Актау финансовую пирамиду ТОО "Home Avto Invest", где под видом выплаты вознаграждения, завладели деньгами жителей вышеуказанных городов. Кроме того, мошенники принимали автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа.

Следственным управлением Департамента полиции Актюбинской области окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО "Home Avto Invest", которое в настоящее время находится на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

Потерпевших по данному уголовному делу просим явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в рабочее время в срок до 20 марта по адресу город Актобе улица Братьев Жубановых д., 271 "А" кабинет 424, тел 936-424, – обратились к гражданам полицейские.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!