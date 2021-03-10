Огромную стаю фламинго сняли на видео в Актау

По словам автора видео, не спугнуть пернатых получилось благодаря использованию небольшого дрона.

Житель Актау Нуркен Тажибай снял на видео больше тысячи фламинго, которые обитали на озере Караколь, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам видеооператора, не спугнуть пернатых получилось благодаря использованию дрона небольшого размера.

Кадры с грациозными птицами житель Актау снял 9 марта на озере Караколь.

По словам автора видео, съемки заняли около 30 минут.

Такое количество фламинго в одном месте мне удалось снять впервые. До вчерашнего дня я поднимал над озером дрон, но птиц было меньше, а порой они делились на небольшие стаи. Уверенно могу сказать, что техника нисколько не мешала их полету. Напротив, они ее практически не замечали и несколько раз задевали коптер крыльями. В эти моменты я мысленно прощался с техникой, ожидая ее падения в воду, но все обошлось, - поделился Тажибай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!