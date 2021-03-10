Вышло новое постановление о карантине в Алматы

Постановление вступает в силу 13 марта.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает zakon.kz.

Коротко об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией:

сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

запрещена организация и проведение массовых празднований "Наурыза" и других праздничных корпоративов;

запрещено посещение объектов, чья деятельность не возобновлена. Это боулинг-центры, компьютерные клубы (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

проводить санитарную и дезинфекционную обработку общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, ж/д- и автовокзалов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

запрещается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме;

обязательна госпитализация больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, а также госпитализация бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.

Постановление вступает в силу 13 марта.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Ранее заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, что в городе будет ужесточен карантин.

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