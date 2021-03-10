Третья волна коронавируса грозит Европе

Об этом сообщил президент института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер.

Третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время. Об этом сообщил президент института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью.

В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19 – прим. ред.) Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры. Что касается Германии, то у нас начинается третья волна. У нас есть четкие сигналы. И совершенно ясно, что меры общественного здравоохранения, в том числе сокращение контактов и ношение масок, до сих пор действительны, - сказал Вилер на пресс-конференции Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных при женевском офисе ООН.

По его словам, государства должны соблюдать эти меры по максимуму, потому что они помогли спасти тысячи жизней. Ответственность при этом лежит и на самих людях.

В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться, - отметил он.

Глава института Коха добавил, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания.

Однако существует опасность выхода ситуации из-под контроля и возвращения ограничительных мер. К примеру, если та или иная фармацевтическая компания не сможет произвести достаточно вакцин или в СМИ будет создан имидж опасности прививки.

Если внезапно вакцинация не будет проведена, или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью, - подчеркнул эксперт.

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