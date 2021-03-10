В Шымкенте находившийся в розыске мужчина пытался перебросить телефоны в колонию

Сотрудникам учреждения удалось предотвратить проникновение запрещенных предметов в колонию.

Попытка переброса телефонов на территорию колонии попала на видео в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Вечером 9 марта неизвестный мужчина, в надежде, что его ни кто не заметит в сумерках, пытался перебросить пакет с "запрещенками" на территорию учреждения ИЧ-167/2 Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент, - говорится в сообщении.

Сотрудникам учреждения удалось предотвратить проникновение запрещенных предметов в колонию.

После задержания было установлено, что ранее судимый мужчина находится в розыске за совершенное преступление.

На место происшествия выехала опергруппа из числа сотрудников местного управления полиции. В присутствии понятых пакет с неизвестными предметами был вскрыт – в нем оказалось три сотовых телефона. Собранные материалы переданы в суд для принятия процессуального решения, - отмечается в сообщении.

Согласно ст. 481 Кодекса об административных правонарушениях РК попытка передачи любым способом запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП.

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