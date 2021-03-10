Facebook запустила облегченную версию Instagram

В настоящее время в Instagram Lite также нет рекламы.

Американская корпорация Facebook объявила о запуске облегченной версии Instagram под названием Lite, передает zakon.kz.

Как сообщает "Коммерсантъ", это уже второй раз с 2018 года, когда компания запускает приложение с таким названием.

В новом Instagram Lite можно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, а также записывать и публиковать видео.

Также сообщается, что доступна возможность смотреть короткие ролики Reels, но записывать их самому нельзя. В приложении отсутствует торговая площадка.

Отмечается, что в настоящее время в Instagram Lite также нет рекламы, хотя Facebook планирует добавить монетизацию в будущем.

Приложение доступно в 170 странах только для устройств на базе операционной системы Android. Версия для iOS в настоящий момент не планируется. Instagram Lite весит 2 МБ, в то время как основная версия занимает 30 МБ. Первая версия приложения была выпущена в июне 2018 года и весила всего 573 КБ, однако Facebook удалила приложение в ноябре 2020 года в связи с разработкой новой версии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!