"Барыс" разгромно проиграл "Металлургу" в пятом матче плей-офф КХЛ

Счет 5:1.

В пятом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги казахстанский "Барыс" на выезде сыграл с магнитогорским "Металлургом", передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Ортио (Карлссон); Маклюков-Диц, Панюков-Виделль-Фрэттин Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Гурков-Петухов; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Акользин-Шестаков-Шевченко, Мусоров.

Первый период остался полностью за хозяевами, уже на второй минуте забросил Сергей Мозякин, а затем отметился Николай Прохоркин. Во второй части игры Николай Голдобин, казалось, не оставил шансов казахстанцам, однако Кертис Волк вернул их в игру, но радость длилась не особо долго, отличились Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен, тут Юрий Михайлис вместо Йони Ортио выпустил Хенрика Карлссона. В заключительной двадцатиминутке ничего не изменилось. 5:1 - намного сильнее российский клуб.

Следующий матч серии пройдет 12 марта в Нур-Султане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!