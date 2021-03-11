Уникальную археологическую находку обнаружили в Израиле

Ее нашел 11-летний мальчик во время семейной поездки к Бесору – сухому руслу реки на юге страны.

Мальчик обнаружил уникальную археологическую находку во время семейной поездки, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", 11-летний мальчик Цви Бен-Давид нашел статуэтку женщины железного века. Обнаружил фигурку он во время семейной поездки к Бесору – сухому руслу реки на юге Израиля.

Отмечается, что необычную керамическую находку мальчик подарил израильским археологам, которые были очень удивлены, так как на всей территории страны была найдена лишь одна такая статуэтка из железного века.

По данным управления древностей Израиля, подарок Цви Бен-Давида датируется 5-6 веком до нашей эры. Размер фигурки всего 6 см, а большинство деталей было уничтожено за время нахождения в песках. Однако у статуэтки все еще можно разглядеть шаль вокруг шеи и головы, а также довольно выдающийся нос. Женщина изображена нагой со скрещенными на груди руками.

Как отмечают ученые, подобные фигурки были популярны в так называемый период Первого Храма. Название эпохи относится ко временам постройки Храма царя Соломона (957-587гг. до н.э.)

Археологи Орен Шмуэли и Дебби Бен Ами, изучающие железный век и персидский период, объяснили, что такие статуэтки находились во многих домах, так как служили амулетами для защиты, удачи и процветания.

В древности медицинские знания были примитивными, из-за чего младенческая смертность была очень высокой. Около трети новорожденных не выживали, - рассказали ученые.

Поэтому, как заявили они, люди обращались к помощи таких статуэток.

В настоящее время находка 11-летнего мальчика была передана в коллекцию "Национальные сокровища". За такое необычное открытие ребенка наградили грамотой.

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