Непогода обрушилась на Казахстан

Весна лютует в стране.

Заторы на трассах, отмененные рейсы и эвакуированные автомобилисты - что творится в Казахстане из-за непогоды, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", столичный аэропорт не принял самолеты из-за непогоды, на трассах по всей стране застряли десятки автомобилей, а в одной только столице за день произошло более 80 аварий.

Совсем не весенние пейзажи в столице. Сначала снегопад, а потом ледяной дождь обрушились на город ночью. Утром добраться на работу вовремя смогли не все. Движение пригородных автобусов и вовсе приостановили. В столичном аэропорту скопились сотни пассажиров задержанных рейсов. 10 самолетам не разрешили посадку, шести - вылет, - говорится в сюжете.

Отмечается, что не обошлось и без скандалов.

В 7.40 рейс отменили из-за погодных условий, пассажиров отправили домой, сказав, что рейс будет производиться в 13.40. В итоге выясняется, что самолет улетел в 11 часов! Авиакомпания говорит: вернем деньги, либо на следующий день. авиапассажир Бауыржан

Сообщается, что сложные метеоусловия вынудили пилотов посадить несколько воздушных судов на запасных аэродромах.

Два самолета сели в аэропорту Караганды, которые летели из Алматы, и один самолет сел в запасном аэропорту города Алматы, рейс из Шымкента. Взлетно-посадочная полоса чистая, никаких замечаний нет. пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов

Разгул стихии ощутили на себе и автомобилисты - в каток превратилось дорожное полотно на трассе "Нур-Султан-Темиртау".

Ужас, что творится! Проезд заблокировали газели и фуры, не может проехать, расчистить. автомобилисты

Сквозь пургу видно: на дороге десятки машин. Метель в Акмолинской области заблокировала движение на трассах. Больше 100 человек, в том числе трое детей, эвакуировали в пункты обогрева.

В 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, в ситуационном зале Центра управления в кризисных ситуациях развернут оперативный штаб. Именно сюда стекается вся информация об обстановке на дорогах. Самая сложная ситуация сейчас в ЗКО и Актюбинской областях. Буран, нулевая видимость и гололед парализовали движение машин в Западном Казахстане. 300 фур и 50 легковушек застряли в пути поздно ночью. Дорогу удалось разгрузить лишь через 12 часов, - говорится в сюжете.

Закрыты участки дорог, семь дорог республиканского значения и 46 участков автодорог областного значения в пяти регионах: Акмолинская, СКО, Костанайская, ЗКО, Актюбинская области. начальник дежурной части центра управления кризисных ситуаций МЧС РК Кайрат Амангельдинов

Несмотря на плохую погоду, рыбаки из Восточного Казахстана не смогли отказать себе в удовольствии выйти к проруби. Как итог - три автомобиля оказались в снежной ловушке. На помощь подоспели спасатели и эвакуировали 10 человек. Всего из снежного плена по стране вызволили 125 казахстанцев. В этом же регионе есть опасность схода снежных масс. Зима на востоке оказалась щедрой на осадки. Сейчас специалисты проводят профилактические спуски лавин. Погода нестабильна и меняется каждые два часа. А потому спасатели просят автовладельцев воздержаться от поездок, а еще - смотреть под ноги и обращать внимание на смс-уведомления от службы ЧС, - заключили в сюжете.

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