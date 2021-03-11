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Новый автобусный маршрут запускается в Алматы

Фото: соцсети 11 марта 2021, 00:54

Он будет курсировать из города в Талгарский район.

11 марта из Алматы в Талгарский район запустят новый автобусный маршрут №224, передает zakon.kz.

Он будет курсировать от Дворца спорта по ул. Байтурсынова - ул. Толе би - Восточно-объездная автомобильная дорога - Талгарский тракт. Потом будет огибать Талгар с юга по новой объездной дороге "Бірлік Акбулак" с заездом в этноаул "Гунны", лыжно-биатлонный комплекс "Алатау", высокогорный курорт "Ақ булақ" и ипподром. В обратную сторону будет захватывать Всемирную академию бокса, а также заезжать во все вышеперечисленные точки. пресс-служба акимата Талгарского района

Отмечается, что действует карточка "Онай".

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