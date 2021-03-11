Почему казахстанцы скупают недвижимость за рубежом

Причина - резкий рост цен на жилье.

Из-за пугающего роста цен на жилье казахстанцы ринулись скупать недвижимость за рубежом. Квадратные метры на Родине становятся все более недоступными, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", только по итогам февраля благоустроенные квартиры подорожали на 3%.

С учетом общей стоимости такие манипуляции на рынке отдаляют миллионы казахстанцев от заветной мечты. Вот и уезжают наши сограждане за бугор в надежде на лучшую жизнь. (...) Дарья Пешкова все никак не может съехать от родителей. За 10 лет трудового стажа ей так и не удалось накопить даже на первоначальный взнос по ипотеке. Каждый год заветная мечта обзавестись собственным жильем становится все менее осуществимой, - говорится в сюжете.

Я не знаю, что, у нас за золотые квартиры? Из какого золота, из каких металлов? Из бриллиантов что ли сделаны? Или какие-то супермодные стройматериалы используются? Я не знаю, но у нас очень дорогие квартиры. Лет 15 надо откладывать по 40-50 тыс. жительница Петропавловска Дарья Пешкова

Квадраты дорожают каждый месяц. Только за февраль "ценник" на благоустроенные квартиры поднялся на 3%. Вот и получается, что жилье за рубежом для казахстанцев становится доступнее отечественного. Поэтому все чаще деньги сограждан "утекают" за бугор, - отмечается в сюжете.

25 тыс. долларов у нее было на руках. Здесь она ничего не могла приличного купить. Только мы нашли полуторку, последний этаж, угловая, неузаконенная перепланировка. За эти деньги, даже не за 25, а за 20 тыс. долларов она в Батуми купила квартиру на первой береговой линии 30 кв. м. Комплекс премиум-класса. президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко

Также сообщается, что пользуются спросом среди казахстанцев также апартаменты на Кипре и в Турции.

Как рассказывают эксперты, можно жить там самому или сдавать в аренду, тогда квартира окупится за пару лет.

Все отлично. Все хорошо. Солнце светит. Тепло, скоро купальный сезон. Работаем, двигаемся. Все хорошо. Уважаемые соотечественники, будете в Анталии, заходите в гости. Будем вас ждать. Аслан Мухамедкеримов

Отмечается, что в ближайшее время квадраты могут стать еще недоступнее. На это есть серьезные причины; цемент только за месяц подорожал почти на 15%. Тревогу забили депутаты. Мажилисмен Ахметбеков потребовал у премьер-министра урегулировать цены на рынке стройматериалов, иначе повторного скачка не избежать.

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